Новые сроки выдачи зарплаты и оформление платежек

С 3 октября выдавать аванс и зарплату надо строго по новым правилам. Крайний срок для выплаты зарплаты – 15-е число следующего месяца. Между зарплатой и авансом должно пройти не более 15 дней. Изменения внес Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 272-ФЗ.

Например, если вы платите аванс 20-го числа, тогда зарплату надо выдавать 5-го числа следующего месяца. Если аванс 25-го, тогда срок для зарплаты – не позднее 10-го. За нарушение сроков выплаты компании грозит штраф в размере 50 000 руб. (ст. 5.27 КоАП РФ).

Обязательно загляните в трудовые договоры. Если день зарплаты в них прописан неверно, надо внести изменения. Для этого заключите дополнительные соглашения (ст. 72 ТК РФ) по образцу. Это защитит не только от штрафа, но и от необходимости платить повышенные проценты за позднюю зарплату.

Важно! НДФЛ с аванса не удерживают, если только он не приходится на последний день месяца. С зарплаты налог перечисляют не позже следующего дня.

При перечислении НДФЛ не забудьте проверить корректность заполнения поля 107. Налоговики стали сверять уплаченный налог с данными в 6-НДФЛ .

Как заполнить поле 107 «Налоговый период» платежки по НДФЛ, смотрите в статье: "В поле 107 платежки по НДФЛ не тот период".

Чтобы вам было удобнее ориентироваться в новых правилах, мы составили таблицу по изменениям и наглядно показали, какие поправки выгодны компаниям, а какие никак не отразятся на вашей работе.