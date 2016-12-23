Дума одобрила закон об электронном больничном в первом чтении

Больничный лист можно будет оформить в электронном виде. Такой законопроект приняла Госдума в первом чтении.
Если проект одобрят депутаты, сентаторы и Президент, врачи смогут выдавать больничный как в электронном виде, так и на бумаге.
Электронный больничный был опробован в рамках пилотного проекта в Астраханской, Белгородской областях, в Крыму и в Москве. Проект стартовал в 2014 году, за это время врачи выписали полмиллиона электронных бюллетеней.
Чиновники планируют, что у каждого сотрудника появится личный кабинет. Там можно будет узнать, какую сумму выплатил работодатель по каждому листку. Подробнее о новом электронном больничном >>
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