Президент подписал закон о ежегодной индексации пособий с 1 февраля

Пособия при рождении ребенка, за постановку на учет в ранние сроки беременности и минимальное пособие по уходу за ребенком вырастут. Правительство будет индексировать эти суммы каждый год с 1 февраля. Закон с такими поправками подписал Президент (закон от 19 декабря 2016 г. № 444-ФЗ).

До 2016 года детские пособия индексировали с 1 января по прогнозному уровню инфляции. Коэффициент индексации ежегодно прописывали в Законе о федеральном бюджете.

В 2016 году пособия проиндексировали с 1 февраля. Коэффициент индексации Правительство утвердило актом.

До поправок индексация была предусмотрена только для 2016 и 2017 годов. С 2018 года такой порядок индексации – раз в год с 1 февраля – будет продолжен.

ТОП-5 важных статей и новостей про пособия и отпускные: