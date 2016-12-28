Президент подписал закон о ежегодной индексации пособий с 1 февраля

Пособия при рождении ребенка, за постановку на учет в ранние сроки беременности и минимальное пособие по уходу за ребенком вырастут. Правительство будет индексировать эти суммы каждый год с 1 февраля. Закон с такими поправками подписал Президент (закон от 19 декабря 2016 г. № 444-ФЗ).
До 2016 года детские пособия индексировали с 1 января по прогнозному уровню инфляции. Коэффициент индексации ежегодно прописывали в Законе о федеральном бюджете.
В 2016 году пособия проиндексировали с 1 февраля. Коэффициент индексации Правительство утвердило актом.
До поправок индексация была предусмотрена только для 2016 и 2017 годов. С 2018 года такой порядок индексации – раз в год с 1 февраля – будет продолжен.
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