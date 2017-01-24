Какой код ОКВЭД указывать в отчетности за 2016 год

В титульных листах налоговых деклараций за 2016 год, которые сдают в инспекцию в 2017 году, следует указывать коды по ОКВЭД2. Так разъяснила ФНС.

С 1 января 2017 года действуют только Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД2) и Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (ОКПД2). Они утверждены приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-СТ. С нового года срок действия Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 истек.

В титульных листах налоговых деклараций за 2016 год нужно указывать код по ОКВЭД2. В уточненках за прошлые периоды отражайте код по тому ОКВЭД, который записали в первичных декларациях. Такие разъяснения – в письме ФНС России от 9 ноября 2016 г. № СД-4-3/21206@.

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