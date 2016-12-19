Компании могут лишиться льготы по налогу на имущество

Регионы будут решать, вправе ли компании применять льготу по движимому имуществу с 2018 года (п. 58 ст. 2 Закона от 30 ноября 2016 № 401-ФЗ).

Сейчас льгота по умолчанию распространяется на всю движимость, принятую на учет как основное средство с 1 января 2013 года. С этих объектов компании налог не платят. Исключение – имущество, принятое на учет в результате реорганизации, ликвидации другого юрлица или полученное от взаимозависимых лиц (п. 25 ст. 381 НК РФ).

С 2018 года льгота по движимому имуществу будет действовать только в тех регионах, которые прописали ее в своих законах.

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