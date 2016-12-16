Как удерживать НДФЛ с декабрьской зарплаты, которую будете выдавать 30 декабря

Многие ваши коллеги боятся ошибиться с датами удержания НДФЛ за декабрь.

Большинство компаний выдадут зарплату за декабрь 30-го числа. Это показал наш опрос. В этом году новогодние каникулы длятся с 31 декабря по 8 января. И если день зарплаты выпал на праздники и выходные, то ее нужно выдать заранее 30-го декабря (ст. 136 ТК РФ).

Зарплата становится доходом сотрудника в последний день месяца, за который начислена (п. 2 ст. 223 НК РФ). До конца декабря дохода у сотрудника не возникает, поэтому 30 декабря исчислить и удержать НДФЛ нельзя. Такой вывод следует из письма Минфина от 28 октября 2016 г. № 03-04-06/63250. Аналогичную позицию чиновники озвучивали год назад в письме от 27 октября 2015 г. № 03-04-07/61550.

Но многие компании удержат НДФЛ 30 декабря, а перечислят в этот же день или 9 января. Письмо ФНС от 24 марта 2016 г. № БС-4-11/5106 доказывает, что это допустимо. Чиновники устно сообщают, что удержать налог нужно 30 декабря и штрафа за это не будет (см. комментарий ниже).

В планах ФНС разрешить засчитывать НДФЛ в счет будущих платежей. Сейчас если компания заплатит НДФЛ раньше, эти суммы не считаются переплатой. Инспекторы не засчитают ее в счет будущих платежей. Деньги получится только вернуть. А все из-за того, что Минфин запрещает платить налог до того, как работник получил доход. Но инспекторы считают, что такие правила только усложняют работу.

Будет проще, если вы заплатите взносы с декабрьской зарплаты в декабре. В январе есть риск отправить деньги не туда, так как изменятся КБК >>

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