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СЗВ-СТАЖ с 2017 года - новый отчет в ПФР

24 марта 15740 просмотров

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СЗВ-СТАЖ 2017 - новый отчет о стаже работников компании. Расскажем, кто сдает новую отчетность в ПФР, когда сдавать СЗВ-СТАЖ и как заполнить форму.

Кто сдает СЗВ-СТАЖ

Большинство организаций впервые будут сдавать новую отчетность в ПФР по итогам 2017 года до 1 марта 2018 года включительно. Но если сотрудник выходит на пенсию и просит сведения о стаже или компания ликвидируется, СЗВ-СТАЖ нужно сдать уже в 2017 году.

Форму СЗВ-СТАЖ работодатели будут сдавать на всех застрахованных лиц, с которыми действуют трудовые или гражданско-правовые договоры. Отчет будет сопровождать форма ОДВ-1. Смотрите, как заполнить новую форму СЗВ-СТАЖ >>

Какие еще отчеты принял ПФР

Фонд разработал четыре новых отчета. Кроме СЗВ-СТАЖ работодатели будут сдавать ОДВ-1, СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ. Их бланки мы привели ниже.

В форме СЗВ-ИСХ нужно будет указать  заработок сотрудника и начисленные взносы. 

СЗВ-КОРР страхователи будут отправлять, чтобы  исправить  данные на индивидуальном лицевом счете застрахованного в ПФР.

Форма СЗВ-СТАЖ (бланк)

Форма СЗВ-СТАЖ (бланк)

ОДВ-1 ОДВ-1

СЗВ-КОРР

СЗВ-КОРР

СЗВ-ИСХ

СЗВ-ИСХ



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Совет недели

Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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