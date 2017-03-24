СЗВ-СТАЖ с 2017 года - новый отчет в ПФР

СЗВ-СТАЖ 2017 - новый отчет о стаже работников компании. Расскажем, кто сдает новую отчетность в ПФР, когда сдавать СЗВ-СТАЖ и как заполнить форму.

Кто сдает СЗВ-СТАЖ

Большинство организаций впервые будут сдавать новую отчетность в ПФР по итогам 2017 года до 1 марта 2018 года включительно. Но если сотрудник выходит на пенсию и просит сведения о стаже или компания ликвидируется, СЗВ-СТАЖ нужно сдать уже в 2017 году.

Форму СЗВ-СТАЖ работодатели будут сдавать на всех застрахованных лиц, с которыми действуют трудовые или гражданско-правовые договоры. Отчет будет сопровождать форма ОДВ-1. Смотрите, как заполнить новую форму СЗВ-СТАЖ >>

Какие еще отчеты принял ПФР

Фонд разработал четыре новых отчета. Кроме СЗВ-СТАЖ работодатели будут сдавать ОДВ-1, СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ. Их бланки мы привели ниже.

В форме СЗВ-ИСХ нужно будет указать заработок сотрудника и начисленные взносы.

СЗВ-КОРР страхователи будут отправлять, чтобы исправить данные на индивидуальном лицевом счете застрахованного в ПФР.

Форма СЗВ-СТАЖ (бланк)

СЗВ-КОРР

СЗВ-ИСХ