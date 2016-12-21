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Подписан закон о новом МРОТ

21 декабря 16697 просмотров

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Президет подписал закон о новом МРОТ (Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 460-ФЗ). С 1 июля минимум составит 7800 рублей. Но действовать он начнет не с 1 января, а с 1 июля 2017 года.

Сейчас и на 1 января МРОТ – 7500 рублей. Но регионы могут устанавливать свою минималку. Например, МРОТ в Москве с 1 октября 2016 года –  17 561 руб. (московское трехстороннее соглашение на 2016–2018 годы между правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей от 15 декабря 2015 г.).  МРОТ в Московской области с 1 декабря – 13 750 руб.

Убедитесь, что в вашей компании оклады не ниже регионального МРОТ, иначе компании грозят зарплатные комиссии и штрафы трудовых инспекторов (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

Зарплатные комиссии в налоговой 2017: как защитить зарплату >>

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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