Таблица с новыми КБК по взносам

КБК по новым взносам еще нигде нет. А у нас есть — мы смогли достать приказ, в котором Минфин утвердил новые коды. И сразу же подготовили образцы платежек — они будут в электронном «Главбухе» № 1. Но открываем их специально для вас на неделю раньше.

Новые КБК чиновники разделили. Для взносов за декабрь 2016 года коды одни, а начиная с январских взносов — другие. Не перепутайте — в таблице все наглядно видно.

Весь электронный «Главбух» № 1 откроется во вторник 20 декабря. Не пропустите — в нем 70 главных изменений в работе с 1 января 2017 года.

Скачать таблицу с новыми кодами можно по гостевому доступу.