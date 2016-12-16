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Как налоговики будут собирать с компаний взносы

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ФНС будет блокировать счета за опоздание с новым расчетом по взносам

16 декабря 2625 просмотров

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За опоздание с единым расчетом по взносам налоговики планируют блокировать счета. Статья 76 НК РФ разрешает замороживать счет только за несдачу деклараций и 6-НДФЛ (п. 3 и 3.2 статьи).  Про расчет по взносам в статье  ничего не сказано, значит блокировка счета за него незаконна. Однако в ФНС считают, что блокировка распространяется и на плательщиков взносов – пункт 11 статьи 76 НК РФ.

За задержку с расчетом компании придется заплатить штраф – 5 процентов от взносов к уплате, но не менее 1000 рублей. Общая сумма штрафа за весь период опоздания не может быть больше 30 процентов от суммы взносов (ст. 119 НК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ).

Штрафы за опоздание с РСВ-1 и 4-ФСС были аналогичными. Но за 4-ФСС фонд штрафовал дважды, так как расчет объединял  два вида отчетности — по обычным взносам и по взносам на травматизм.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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