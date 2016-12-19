Наши сайты
Новогодние подарки!
Журнал, справочная система и сервисы
№1
Январь

В свежем «Главбухе»

Что меняется в пособиях с 1 января, 1 февраля и 1 июля

Подписка
Новогодние подарки!
№1

Как ужиться с любым шефом – видео-советы известного психолога

19 декабря 719 просмотров

100 писем от читателей, 70 комментариев коллег, 30 реальных историй об отношениях главбуха с директором мы получили после выхода в 24-м номере статьи - «Как бухгалтеру ужиться с любым начальником». Эта тема оказалась не менее востребованной, чем новые КБК. В качестве интерактивной «полезности» мы добавили в статью серию видео-советов от известного профессионального психолога Татьяны Мужицкой. Ее советы помогут вам остаться в хороших отношениях с любым, даже самым своенравным руководителем.

Совет № 1

Совет № 2

Совет № 3

Совет № 4

Совет № 5

Дорогой коллега, поздравляем с наступающим …

…новым «Главбухом»! У нас для Вас сюрприз!

Скорее выбрать подарок >>


На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.





Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Опросы

Где вы взяли свою учетную политику?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний


Вас заинтересует

Кдело 21 декабря 2016 18:00 Кадровое делопроизводство – 2017

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.