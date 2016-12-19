Как ужиться с любым шефом – видео-советы известного психолога

100 писем от читателей, 70 комментариев коллег, 30 реальных историй об отношениях главбуха с директором мы получили после выхода в 24-м номере статьи - «Как бухгалтеру ужиться с любым начальником». Эта тема оказалась не менее востребованной, чем новые КБК. В качестве интерактивной «полезности» мы добавили в статью серию видео-советов от известного профессионального психолога Татьяны Мужицкой. Ее советы помогут вам остаться в хороших отношениях с любым, даже самым своенравным руководителем.

Совет № 1

Совет № 2

Совет № 3

Совет № 4

Совет № 5