У нас есть досье на вашего контрагента

Чтобы инспекторы не сняли расходы и вычеты по сделке, проверьте своего бизнес-партнера. Запросите копию выписки из ЕГРЮЛ, лицензию. Посмотрите, нет ли директора в реестре дисквалифицированных лиц. Проверьте адрес и руководителя на массовость, узнайте сколько человек в штате, есть ли долги по налогам, взносам, проблемы с инспекторами и приставами. На все это нужно время.

Сервис «Проверка контрагентов» соберет полное досье о бизнес - партнере по ИНН, ОГРН, адресу или названию. За минуту вы получите:

— досье из 17 источников;

— оценку контрагента на признаки однодневки;

— отчет о финансовом состоянии;

— данные о проверках, нарушениях, судах и исполнительных производствах контрагента.