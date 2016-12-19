ЦБ сохранил размер ключевой ставки в размере 10 процентов годовых (информация от 16 декабря 2017 года).
Ключевая ставка применяется вместо ставки рефинансирования, чтобы рассчитать пени за просрочку налогом, компенсацию за задержку зарплату, НДФЛ с материальной выгоды и пр.
В следующий раз ЦБ пересмотрит ключевую ставку 3 февраля 2017 года.
Как менялась ключевая ставка, смотрите в таблице.
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