ЦБ сохранил размер ключевой ставки в размере 10 процентов годовых (информация от 16 декабря 2017 года).

Ключевая ставка применяется вместо ставки рефинансирования, чтобы рассчитать пени за просрочку налогом, компенсацию за задержку зарплату, НДФЛ с материальной выгоды и пр.

В следующий раз ЦБ пересмотрит ключевую ставку 3 февраля 2017 года.

Как менялась ключевая ставка, смотрите в таблице.