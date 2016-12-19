Минфин разъяснил, как отчитываться по взносам компании с филиалами

Компания с обособленными подразделениями обязана подавать в ИФНС отчетность по страховым взносам по каждой обособке, которая выплачивает доход физлицам. Так пояснили финансисты.
Если несколько обособленных подразделений организации находятся в одном муниципальном образовании или в городе федерального значения (Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе), зарегистрировать их можно по месту нахождения одной обособки. Но и в этом случае отчетность по страховым взносам придется подавать в налоговый орган по месту нахождения организации и по месту нахождения каждого подразделения, которое начисляет выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц. Такие разъяснения привел Минфин России в письме от 18 ноября 2016 г. № 03-02-07/1/67974.
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