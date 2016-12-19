Инвалиды 3 группы пользуются льготой по налогу на имущество

Инвалиды 3 группы имеют право на льготу по налогу на недвижимое имущество. На это указала ФНС.

Инвалиды III группы не перечислены среди льготников по налогу на имущество (ст. 407 Налогового кодекса РФ). Однако налоговая льгота действует для пенсионеров, которые получают пенсии. Инвалидами III группы также получают пенсии (Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ). Да и муниципальные образования имеют право устанавливать дополнительные льготы для инвалидов III группы. Так что они не платят налог на недвижимое имущество, если являются пенсионерами или относятся к муниципальным льготникам.

Подробнее об уплате налога читайте в статье «Налог на имущество физических лиц в 2016 году».