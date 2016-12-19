ИП не включает в доход подарок от родственника

Предприниматель на УСН получил доход в дар от родственника. Такой доход не учитывают при расчете единого налога или НДФЛ, пояснили финансисты.
Доходы, которые человек получил в порядке дарения от члена семьи или близкого родственника, не облагаются НДФЛ (п. 18. 1 ст. 217 Налогового кодекса РФ). Льгота не касается недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев.
Члены семьи – это супруги, родители и дети (п. 1 Семейного кодекса РФ). Близкие родственники – родители и дети; бабушки, дедушки и внуки; полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры (ст. 14 Семейного кодекса РФ).
Аналогичное такие доходы не учитывают при УСН (письмо Минфина России от 24 ноября 2016 г. № 03-11-11/69455).
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