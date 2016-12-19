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ЦБ лишил лицензии четыре банка

19 декабря 4655 просмотров

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ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Миръ», краснодарского «ИДЕЯ Банка», нижегородского «Форус Банка» и вологодского «Вологдабанк». По величине активов банки занимали  381-е, 264-е, 374-е м 429-е  места в банковской системе соответственно.

Банк  «Миръ»  размещал средства в активы низкого качества и не создавал резервов, адекватных рискам. К тому же он участвовал в сомнительных транзитных операциях.

«ИДЕЯ Банк» проводил высокорискованную кредитную политику и не формировал достаточных резервов. Банк проводил  сомнительные операции  и не соблюдал требования закона об отмывании доходов, полученных преступным путем.

«Форус Банк» при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал кредитный портфель и риски. Когда банк создал достаточные резервы, он утратил значительную часть собственных средств.

«Вологдабанк»  отражал в учете активы, которых не было, и представлял в ЦБ недостоверную отчетность. Банк полностью утратил собственные средства, когда сформировал адекватные резервы.

Все четыре банка – участники системы страхования вкладов. До 23 декабря Агентство по страхованию вкладов отберет банки-агенты, которые будут принимать заявления  на
выплату возмещения. После этого агентство сообщит, когда начнутся выплаты.

Полный список банков, лишенных лицензии в 2016 году >>



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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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