ЦБ лишил лицензии четыре банка

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Миръ», краснодарского «ИДЕЯ Банка», нижегородского «Форус Банка» и вологодского «Вологдабанк». По величине активов банки занимали 381-е, 264-е, 374-е м 429-е места в банковской системе соответственно.

Банк «Миръ» размещал средства в активы низкого качества и не создавал резервов, адекватных рискам. К тому же он участвовал в сомнительных транзитных операциях.

«ИДЕЯ Банк» проводил высокорискованную кредитную политику и не формировал достаточных резервов. Банк проводил сомнительные операции и не соблюдал требования закона об отмывании доходов, полученных преступным путем.

«Форус Банк» при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал кредитный портфель и риски. Когда банк создал достаточные резервы, он утратил значительную часть собственных средств.

«Вологдабанк» отражал в учете активы, которых не было, и представлял в ЦБ недостоверную отчетность. Банк полностью утратил собственные средства, когда сформировал адекватные резервы.

Все четыре банка – участники системы страхования вкладов. До 23 декабря Агентство по страхованию вкладов отберет банки-агенты, которые будут принимать заявления на

выплату возмещения. После этого агентство сообщит, когда начнутся выплаты.