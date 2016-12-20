На какие взносы ИП вправе уменьшить налог по УСН

Предприниматели на УСН с объектом «доходы» вправе уменьшить налог на страховые взносы и за себя, и за работников. Так разъяснил Минфин.

ИП уплачивают страховые взносы за себя в фиксированном размере. С дохода свыше 300 тыс. рублей дополнительно начисляют 1 процент на пенсионное страхование. Но это также считается фиксированными взносами. ИП с наемным персоналом также начисляют взносы с выплат работникам. На все взносы ИП вправе уменьшить единый налог (авансовые платежи по нему). Но лимит – не более чем на 50 процентов. Такие разъяснения приведены в письме Минфина России от 22 ноября 2016 г. в письме № 03-11-11/68788.

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