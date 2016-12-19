Суточные в валюте пересчитают в рубли в последний день месяца

Валютные суточные пересчитывают в рубли в последний день месяца, в котором утвердили авансовый отчет. Это следует из разъяснений финансистов.

Суточных по загранкомандировке свыше 2500 рублей в день облагаются НДФЛ. Датой получения дохода по командировке признается последний день месяца, в котором утвердили авансовый отчет (подп. 6 п. 1 ст. 223 Налогового кодекса РФ). Так что суточные пересчитывают в рубли в последний день месяца (п. 5 ст. 210 Налогового кодекса РФ). Об этом – в письме Минфина России от 25 ноября 2016 г. № 03-04-05/69825.

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