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Утверждены КБК по взносам с января 2017 года

20 декабря 3471 просмотр

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C 2017 года взносы платите на новые КБК. С 1 января администратор взносов – ФНС, поэтому коды начинаются с цифр 182. Приказ с новыми КБК ушел на регистрацию в Минюст.

В 2016 году взносы контролируют фонды, и коды начинаются с цифр 392 и 393. Если платите взносы за декабрь в декабре 2016 года, ставьте старые КБК.

Для декабрьских взносов, которые будете платить в 2017 году используйте отдельные коды. Налоговики их ввели, чтобы различить взносы, которые компании начисляли в фонды и в ИФНС.

Заполнить платежки правильно помогут статьи:



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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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