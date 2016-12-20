Утверждены КБК по взносам с января 2017 года

C 2017 года взносы платите на новые КБК. С 1 января администратор взносов – ФНС, поэтому коды начинаются с цифр 182. Приказ с новыми КБК ушел на регистрацию в Минюст.

В 2016 году взносы контролируют фонды, и коды начинаются с цифр 392 и 393. Если платите взносы за декабрь в декабре 2016 года, ставьте старые КБК.

Для декабрьских взносов, которые будете платить в 2017 году используйте отдельные коды. Налоговики их ввели, чтобы различить взносы, которые компании начисляли в фонды и в ИФНС.

Заполнить платежки правильно помогут статьи: