Утверждены КБК по взносам с января 2017 года

C 2017 года взносы платите на новые КБК. С 1 января администратор взносов – ФНС, поэтому коды начинаются с цифр 182. Приказ с новыми КБК ушел на регистрацию в Минюст.
В 2016 году взносы контролируют фонды, и коды начинаются с цифр 392 и 393. Если платите взносы за декабрь в декабре 2016 года, ставьте старые КБК.
Для декабрьских взносов, которые будете платить в 2017 году используйте отдельные коды. Налоговики их ввели, чтобы различить взносы, которые компании начисляли в фонды и в ИФНС.
Заполнить платежки правильно помогут статьи:
- КБК по страховым взносам в ФНС на 2017 год + образцы платежек
- Новые КБК по страховым взносам с 2017 года
- КБК на 2017 год для налогов, штрафов, пеней и других платежей
- Сроки уплаты страховых взносов в 2017 году
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