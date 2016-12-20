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Итоги по акции «Шуба за подписку»

20 декабря 494 просмотра

Объявляем победителей!

Ищите себя среди счастливчиков, и встречайте новый год в тёплой шубе.

  1. Петлевой Виталий Александрович (г. РОСТОВ-НА-ДОНУ)
  2. Калугин Павел Сергеевич (г. БЛАГОВЕЩЕНСК)
  3. Оркина Татьяна Игоревна (г. АХТУБИНСК)
  4. Веселкова Алиса Николаевна (с. ИГЛИНО)
  5. Шигабутдинов Марат Мубинович (г. ШЕБЕКИНО)
  6. Крюков Арсений Александрович (г. БЕЛОГОРСК)
  7. Булгаков Станислав Викторович (г. ВОЛОГДА)
  8. Ловягина Анна Сергеевна (г. ГУСИНООЗЕРСК)
  9. Ефремов Иван Васильевич (г. ВОРОНЕЖ)
  10. Лыскова Дария Анатольевна (г. ГОРОХОВЕЦ)
  11. Вахитов Равиль Муллазянович (г. ИЗБЕРБАШ)
  12. Сорокина Анна Владимировна (г. ВЛАДИМИР)
  13. Демкина Елизавета Андреевна (г. ЧИТА)
  14. Воронцова Мария Дмитриевна (г. БАРНАУЛ)
  15. Семенова Галина Ивановна (г. УЛАН-УДЭ)
  16. Серегин Антон Сергеевич (г. УСТЬ-КУТ)
  17. Алхова Татьяна Арсентьевна (г. СТЕРЛИТАМАК)
  18. Арсанов Саид Хамидович (г. КАЛИНИНГРАД)
  19. Воробьевский Иван Леонидович (г. ОБНИНСК)
  20. Потапова Кристина Анатольевна (г. ВОЛГОГРАД)
  21. Рызванов Равиль Абдулхакович (г. ИВАНОВО)
  22. Беляков Никита Сергеевич (г. ЗНАМЕНСК)
  23. Лухманова Наталья Ильинична (г. ВОЛЖСКИЙ)
  24. Москвитин Андрей Ярославович (г. КЕМЕРОВО)
  25. Хорошев Леонид Михайлович (г. СЕМИЛУКИ)
  26. Османов Заур Махмудович (г. МАХАЧКАЛА)
  27. Фрыгина Дарья Вячеславовна (г. ЗАРИНСК)
  28. Галимзянов Руслан Инсафович (г. КАЛУГА)
  29. Кузнецова Яна Михайловна (г. КУМЕРТАУ)
  30. Мозжарова Светлана Викторовна (г. УРЮПИНСК)
  31. Каримов Равиль Рамилович (г. АРМАВИР)
  32. Качалова Ольга Евгеньевна (г. ЕЙСК)
  33. Илюшкин Виталий Григорьевич (г. АСТРАХАНЬ)
  34. Филиппова Мария Сергеевна (г. КИРОВ)
  35. Шаймурзин Рушан Анварович (г. БРЯНСК)
  36. Сапроненкова Александра Витальевич (г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ)
  37. Касимов Айрат Газинурович (г. УФА)
  38. Баевский Георгий Александрович (г. НАЛЬЧИК)
  39. Авилова Алина Руслановна (г. НОВОКУЗНЕЦК)
  40. Архилюк Татьяна Георгиевна (г. РУБЦОВСК)
  41. Левчич Надежда Владимировна (г. УСТЬ-ИЛИМСК)
  42. Кузьмин Александр Павлович (г. ЧЕРЕПОВЕЦ)
  43. Филимонова Зоя Григорьевна (г. АЛЕКСЕЕВКА)
  44. Фрыгина Дарья Андреевна (г. БОРИСОГЛЕБСК)
  45. Кучум Светлана Владимировна (г. СТАРЫЙ ОСКОЛ)
  46. Осипова Елена Анатольевна (г. БИЙСК)
  47. Никешина Елена Андреевна (г. НИЖНИЙ НОВГОРОД)
  48. Качановский Евгений Юрьевич (г. ЛИПЕЦК)
  49. Миляйс Елена Александровна (г. КРАСНОЯРСК)
  50. Ташкенова Наталья Степановна (г. ИРКУТСК)
  51. Гизатуллин Рустем Абделгатович (г. КАЗАНЬ)

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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