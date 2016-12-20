Итоги по акции «Шуба за подписку»

Объявляем победителей!
Ищите себя среди счастливчиков, и встречайте новый год в тёплой шубе.
- Петлевой Виталий Александрович (г. РОСТОВ-НА-ДОНУ)
- Калугин Павел Сергеевич (г. БЛАГОВЕЩЕНСК)
- Оркина Татьяна Игоревна (г. АХТУБИНСК)
- Веселкова Алиса Николаевна (с. ИГЛИНО)
- Шигабутдинов Марат Мубинович (г. ШЕБЕКИНО)
- Крюков Арсений Александрович (г. БЕЛОГОРСК)
- Булгаков Станислав Викторович (г. ВОЛОГДА)
- Ловягина Анна Сергеевна (г. ГУСИНООЗЕРСК)
- Ефремов Иван Васильевич (г. ВОРОНЕЖ)
- Лыскова Дария Анатольевна (г. ГОРОХОВЕЦ)
- Вахитов Равиль Муллазянович (г. ИЗБЕРБАШ)
- Сорокина Анна Владимировна (г. ВЛАДИМИР)
- Демкина Елизавета Андреевна (г. ЧИТА)
- Воронцова Мария Дмитриевна (г. БАРНАУЛ)
- Семенова Галина Ивановна (г. УЛАН-УДЭ)
- Серегин Антон Сергеевич (г. УСТЬ-КУТ)
- Алхова Татьяна Арсентьевна (г. СТЕРЛИТАМАК)
- Арсанов Саид Хамидович (г. КАЛИНИНГРАД)
- Воробьевский Иван Леонидович (г. ОБНИНСК)
- Потапова Кристина Анатольевна (г. ВОЛГОГРАД)
- Рызванов Равиль Абдулхакович (г. ИВАНОВО)
- Беляков Никита Сергеевич (г. ЗНАМЕНСК)
- Лухманова Наталья Ильинична (г. ВОЛЖСКИЙ)
- Москвитин Андрей Ярославович (г. КЕМЕРОВО)
- Хорошев Леонид Михайлович (г. СЕМИЛУКИ)
- Османов Заур Махмудович (г. МАХАЧКАЛА)
- Фрыгина Дарья Вячеславовна (г. ЗАРИНСК)
- Галимзянов Руслан Инсафович (г. КАЛУГА)
- Кузнецова Яна Михайловна (г. КУМЕРТАУ)
- Мозжарова Светлана Викторовна (г. УРЮПИНСК)
- Каримов Равиль Рамилович (г. АРМАВИР)
- Качалова Ольга Евгеньевна (г. ЕЙСК)
- Илюшкин Виталий Григорьевич (г. АСТРАХАНЬ)
- Филиппова Мария Сергеевна (г. КИРОВ)
- Шаймурзин Рушан Анварович (г. БРЯНСК)
- Сапроненкова Александра Витальевич (г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ)
- Касимов Айрат Газинурович (г. УФА)
- Баевский Георгий Александрович (г. НАЛЬЧИК)
- Авилова Алина Руслановна (г. НОВОКУЗНЕЦК)
- Архилюк Татьяна Георгиевна (г. РУБЦОВСК)
- Левчич Надежда Владимировна (г. УСТЬ-ИЛИМСК)
- Кузьмин Александр Павлович (г. ЧЕРЕПОВЕЦ)
- Филимонова Зоя Григорьевна (г. АЛЕКСЕЕВКА)
- Фрыгина Дарья Андреевна (г. БОРИСОГЛЕБСК)
- Кучум Светлана Владимировна (г. СТАРЫЙ ОСКОЛ)
- Осипова Елена Анатольевна (г. БИЙСК)
- Никешина Елена Андреевна (г. НИЖНИЙ НОВГОРОД)
- Качановский Евгений Юрьевич (г. ЛИПЕЦК)
- Миляйс Елена Александровна (г. КРАСНОЯРСК)
- Ташкенова Наталья Степановна (г. ИРКУТСК)
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Гизатуллин Рустем Абделгатович (г. КАЗАНЬ)
Дорогой коллега, поздравляем с наступающим …
…новым «Главбухом»! У нас для Вас сюрприз!
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону