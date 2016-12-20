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Работник обособки вправе получить имущественный вычет не с начала года

20 декабря 224 просмотра

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Работник обособленного подразделения обратился с заявление на имущественный вычет в середине года. Работодатель должен предоставить вычет с начала года. Причем не важно, в каких подразделениях трудился сотрудник в течение года. Так пояснили финансисты.

Работодатели исчисляют НДФЛ нарастающим итогом с начала года. Имущественный вычет предоставляют до окончания года, если сотрудник обратился за ним к работодателю (п. 1 ст. 220 Налогового кодекса РФ). Для этого сотрудник пишет заявление и подает подтверждение на вычет из инспекции. Это же касается работников подразделений – письмо Минфина России от 22 ноября 2016 г. № 03-04-06/68714.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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