Гарантийный ремонт не облагается НДС

Гарантийный ремонт товаров и бытовых приборов не облагается НДС. На это указали финансисты.

Бесплатные услуги по ремонту и техническому обслуживанию товаров в период гарантийного срока их эксплуатации, включая стоимость запчастей и деталей к ним, не облагаются НДС. Льгота зафиксирована в подпункте 13 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ. Так что если услуги по гарантийному ремонту выполнили в период гарантии, такие услуги НДС не облагаются (письмо Минфина России от 17 ноября 2016 г. № 03-07-07/67413).

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