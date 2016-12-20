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Покупатель вернул продукцию. Когда акциз нельзя принять к вычету

20 декабря 126 просмотров

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Покупатель вернул алкогольную или спиртосодержащую продукцию. Заявить вычет акциза нельзя. Об этом – в письме ФНС.

Если покупатель вернул товары, акциз по ним принимают к вычету. Но это не касается алкогольной или спиртосодержащей продукции (п. 5 ст. 200 Налогового кодекса РФ). При этом налоговая база при реализации алкогольной или спиртосодержащей продукции не уменьшается на объем продукции, которую вернул покупатель (ст. 187 Налогового кодекса РФ). Так что Налоговый кодекс РФ не предусматривает вычет сумм акциза, уплаченных при реализации алкогольной или спиртосодержащей продукции, если покупатель вернул ее. Такие нормы действуют с 1 июня 2016 года. Разъяснения – в письме ФНС России от 6 декабря 2016 г. № СД-4-3/23241.

Подробнее читайте в статье «Акцизы 2016: алкоголь, табак, топливо».

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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