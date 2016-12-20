ФСС должен зачесть расходы по больничному с исправлениями

В поле «По какое число» больничного листа была исправлена дата. Верховный суд решил, что такая неточность не мешает зачету расходов. Ее можно исправить в дубликате (определение от 29 ноября 2016 г. № 307-КГ16-15884).

Сотрудник болел, а компания выплатила ему пособие. Это ФСС под сомнение не ставил. К тому же компания принесла дубликат листа в фонд еще до того, как он отказал в возмещении.

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