В Московской области вырос МРОТ

МРОТ в Московской области подняли с 12 500 до 13 750 рублей. Новый МРОТ действует с 1 декабря 2016 года.

Трехстороннее соглашение об увеличении минималки подписали 29 ноября 2016 года. Оно касается всех организаций (кроме тех, кого финансируют из федерального бюджета) и предпринимателей. Если в течение 30 календарных дней работодатель не представит мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то ему придется применять данное соглашение. Тогда зарплата сотрудника, который отработал месячную норму, не может быть ниже 13 750 рублей. Как оформит документы на повышение зарплаты – в статье «Приказ о повышении оклада в связи с повышением МРОТ (образец 2016)».