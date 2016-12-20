Больше компаний будут платить налог на имущество с кадастровой стоимости

С 1 января 2017 года платить налог с кадастровой стоимости недвижимости будут больше регионов. Например, Брянская и Мурманская области. Новые регионы – в таблице ниже. В 2016 году налог на имущество с кадастровой стоимости платили компании из 62 регионов.

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Новые регионы, которые перешли с 2017 года на налог исходя из кадастровой стоимости имущества

Краснодарский край Закон Краснодарского края от 29 апреля 2016 г. № 3388-КЗ Республика Карелия Закон Республики Карелия от 28 ноября 2016 г. № 2067-ЗРК Брянская область приказ Управления имущественных отношений Брянской области от 24 ноября 2016 г. № 1410 Республика Тыва Закон Республики Тыва от 30 ноября 2016 г. № 232-ЗРТ Карачаево-Черкесская Республика Закон Карачаево-Черкесской Республики от 30 ноября 2016 г. № 77-РЗ Республика Калмыкия Закон Республики Калмыкия от 18 ноября 2016 г. № 1998-V-З Камчатский край Закон Камчатского края от 29 ноября 2016 г. № 32 Мурманская область Закон Мурманской области от 21 ноября 2016 г. № 2058-01-ЗМО Республика Адыгея Закон Республики Адыгея от 3 ноября 2016 г. № 4