Больше компаний будут платить налог на имущество с кадастровой стоимости

С 1 января 2017 года платить налог с кадастровой стоимости недвижимости будут больше регионов. Например, Брянская и Мурманская области. Новые регионы – в таблице ниже. В 2016 году налог на имущество с кадастровой стоимости платили компании из 62 регионов.
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Новые регионы, которые перешли с 2017 года на налог исходя из кадастровой стоимости имущества
|
Краснодарский край
|
Закон Краснодарского края от 29 апреля 2016 г. № 3388-КЗ
|
Республика Карелия
|
Закон Республики Карелия от 28 ноября 2016 г. № 2067-ЗРК
|
Брянская область
|
приказ Управления имущественных отношений Брянской области от 24 ноября 2016 г. № 1410
|
Республика Тыва
|
Закон Республики Тыва от 30 ноября 2016 г. № 232-ЗРТ
|
Карачаево-Черкесская Республика
|
Закон Карачаево-Черкесской Республики от 30 ноября 2016 г. № 77-РЗ
|
Республика Калмыкия
|
Закон Республики Калмыкия от 18 ноября 2016 г. № 1998-V-З
|
Камчатский край
|
Закон Камчатского края от 29 ноября 2016 г. № 32
|
Мурманская область
|
Закон Мурманской области от 21 ноября 2016 г. № 2058-01-ЗМО
|
Республика Адыгея
|
Закон Республики Адыгея от 3 ноября 2016 г. № 4
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