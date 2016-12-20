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Больше компаний будут платить налог на имущество с кадастровой стоимости

20 декабря 1027 просмотров

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С 1 января 2017 года платить налог с кадастровой стоимости недвижимости будут больше регионов. Например, Брянская и Мурманская области. Новые регионы – в таблице ниже. В 2016 году налог на имущество с кадастровой стоимости платили компании из 62 регионов.

Еще про изменения 2017 года:

Новые регионы, которые перешли с 2017 года на налог исходя из кадастровой стоимости имущества

Краснодарский край

Закон Краснодарского края от 29 апреля 2016 г. № 3388-КЗ

Республика Карелия

Закон Республики Карелия от 28 ноября 2016 г. № 2067-ЗРК

Брянская область

приказ Управления имущественных отношений Брянской области от 24 ноября 2016 г. № 1410

Республика Тыва

Закон Республики Тыва от 30 ноября 2016 г. № 232-ЗРТ

Карачаево-Черкесская Республика

Закон Карачаево-Черкесской Республики от 30 ноября 2016 г. № 77-РЗ

Республика Калмыкия

Закон Республики Калмыкия от 18 ноября 2016 г. № 1998-V-З

Камчатский край

Закон Камчатского края от 29 ноября 2016 г. № 32

Мурманская область

Закон Мурманской области от 21 ноября 2016 г. № 2058-01-ЗМО

Республика Адыгея

Закон Республики Адыгея от 3 ноября 2016 г. № 4

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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