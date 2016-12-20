Новый ОКВЭД – 2017. Проверьте!

С 1 января 2017 года старые коды по ОКВЭД перестают действовать. Если их проставите в декларации – отчетность не примут, укажете при регистрации компании – получите отказ.

Вносить ли изменения в ЕГРЮЛ и какие коды указывать в годовой отчетности, смотрите в спецподборке от Системы Главбух.

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