Новый ОКВЭД – 2017. Проверьте!

С 1 января 2017 года старые коды по ОКВЭД перестают действовать. Если их проставите в декларации – отчетность не примут, укажете при регистрации компании – получите отказ.
Вносить ли изменения в ЕГРЮЛ и какие коды указывать в годовой отчетности, смотрите в спецподборке от Системы Главбух.
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