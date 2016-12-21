СЗВ-М за декабрь сдавайте по новым правилам

Когда будете сдавать СЗВ-М за декабрь 2016 года, не попадитесь в две новые ловушки.

Ловушка №1. Новый срок. Если вы не успеете сдать декабрьский СЗВ-М до 10 января, то не волнуйтесь. Теперь на это у вас больше времени, чем раньше.

В 2017 году чиновники сдвинули время сдачи СЗВ-М на пять календарных дней — с 10-го на 15-е число. Новый срок распространяется в том числе на декабрьский отчет. Правило переноса с выходного дня на рабочий тоже действует, хотя в Законе об индивидуальном учете такой нормы нет (информация ПФР от 6 декабря 2016 г). Таким образом, компания вправе отчитаться за декабрь 2016 года до 16 января 2017 года включительно.

В январе вы можете обнаружить, что кто-то из сотрудников не попал в отчет. Тогда надо сдать дополняющую СЗВ-М. Дополняющую форму нужно успеть сдать в тот же срок, что и исходную. А значит, на нее тоже распространяется новый срок. Поэтому если вы успеете отправить дополняющую форму до 16 января включительно, то штрафа не будет.

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