Как пытаются обмануть проверочную программу по НДС

Однодневка — транзитер — покупатель. Такие цепочки инспекторы отслеживают и, если видят расхождения в отчетности контрагентов, запрашивают пояснения.

Однодневки подают уточненки с НДС к уплате в той сумме, которую покупатель поставил к вычету. Но по факту ничего не перечисляют. Компании думают, что на этом все заканчивается, ведь расхождений больше нет. А на самом деле тщательная проверка только начинается.

Все декларации по НДС загружаются в единую базу. Затем программа ФНС сверяет каждый счет-фактуру в декларации поставщика и покупателя. Цель — выявить налоговые разрывы, когда покупатель заявил вычет, а поставщик не начислил налог. Сейчас на камералках по НДС инспекторы в первую очередь проверяют цепочки из трех и более звеньев.

Разрывы могут быть в результате ошибки у поставщика или покупателя. Добросовестные компании исправят ошибки, и вопросов у налоговиков не будет. Другой вид разрывов возникает по сделкам с однодневками. Здесь возможно два способа >>