В 2017 можно пользоваться разъяснениями Минтруда по страховым взносам

В 2017 году можно пользоваться старыми разъяснениями Минтруда по страховым взносам. Так разъяснили финансисты.

По действующему законодательству страховыми взносами облагаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, которые начислили в рамках трудовых отношений (ст. 7 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ). Необлагаемые выплаты перечислены в статье 9 Закона № 212-ФЗ.

С 1 января 2017 года Закон № 212-ФЗ утратит силу. Уплату взносов будет регулировать новая глава Налогового кодекса РФ – глава 34 «Страховые взносы». В ней изложены аналогичные правила уплаты взносов, что и в Законе № 212-ФЗ. Так что в 2017 году при расчете взносов можно применять разъяснения Минтруда России, которые он давал по Закону № 212-ФЗ (письмо финансистов от 16 ноября 2016 г. № 03-04-12/67082).

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