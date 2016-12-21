Куда платить взносы за декабрь: в ФНС или ПФР

Если платите взносы за декабрь в декабре, то используйте старые шаблоны платежек – ставьте прежние КБК, а получателем указывайте фонды.

С 1 января взносы платите на новые КБК и по реквизитам инспекции. В поле 101 ставьте код 01. Минфин внесет поправки в правила заполнения платежек. Код 08 останется только для взносов на травматизм.

Взносы на травматизм в 2017 году, как и прежде платите в ФСС. Поэтому реквизиты получателя будут такими же как и в 2016 году.

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