Как в 6-НДФЛ отражать прошлогоднюю зарплату

ФНС пояснила, как в 6-НДФЛ отражать зарплату и выплаты по договору гражданско-правового характера за прошлый год.
Зарплата. Зарплату за декабрь 2016 года компания выплатила в январе 2017 года. Тогда данная операция отражается в расчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года по строке 070 раздела 1, а также по строкам 100-140 раздела 2.
Вознаграждение по ГПД. Акт сдачи-приемки работ (услуг) по договору гражданско-правового характера подписали в декабре 2016 года, а вознаграждение физическому лицу выплатили в январе 2017 года. Тогда данная операция отражается в разделах 1 и 2 расчета по форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года. Такие выводы следуют из письма ФНС России от 5 декабря 2016 г. № БС-4-11/23138.
Подготовить годовой 6-НДФЛ помогут статьи:
- Как заполнить новую форму 6-НДФЛ 2016 за 4 квартал
- 6-НДФЛ строка 070
- 6-НДФЛ (заполнение строки 100, 110, 120)
- 6-НДФЛ строка 140
- Письмо в налоговую о нулевой 6-НДФЛ образец
- Бланк 6-НДФЛ скачать бесплатно
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