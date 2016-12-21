Как в 6-НДФЛ отражать прошлогоднюю зарплату

ФНС пояснила, как в 6-НДФЛ отражать зарплату и выплаты по договору гражданско-правового характера за прошлый год.

Зарплата. Зарплату за декабрь 2016 года компания выплатила в январе 2017 года. Тогда данная операция отражается в расчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года по строке 070 раздела 1, а также по строкам 100-140 раздела 2.

Вознаграждение по ГПД. Акт сдачи-приемки работ (услуг) по договору гражданско-правового характера подписали в декабре 2016 года, а вознаграждение физическому лицу выплатили в январе 2017 года. Тогда данная операция отражается в разделах 1 и 2 расчета по форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года. Такие выводы следуют из письма ФНС России от 5 декабря 2016 г. № БС-4-11/23138.

Подготовить годовой 6-НДФЛ помогут статьи: