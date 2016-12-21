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С 2017 года изменится перечень детских товаров, облагаемых НДС по ставке 10%

21 декабря 319 просмотров

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Изменятся коды детских товаров, которые облагаются НДС по ставке 10 процентов. Новый перечень подготовил Минпромторг России.

Действующий перечень детских товаров, которые облагаются НДС по ставке 10 процентов, утвержден постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 908. В нем коды товаров приведены по Общероссийскому классификатору продукции (ОК 005-93). С 2017 года его заменит Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2). Перечень льготируемых детских товаров привяжут к новому классификатору.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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