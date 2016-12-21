С 2017 года изменится перечень детских товаров, облагаемых НДС по ставке 10%

Изменятся коды детских товаров, которые облагаются НДС по ставке 10 процентов. Новый перечень подготовил Минпромторг России.

Действующий перечень детских товаров, которые облагаются НДС по ставке 10 процентов, утвержден постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 908. В нем коды товаров приведены по Общероссийскому классификатору продукции (ОК 005-93). С 2017 года его заменит Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2). Перечень льготируемых детских товаров привяжут к новому классификатору.

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