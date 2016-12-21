Опасен ли монтаж от дружественной организации

Компания не платит налог на имущество с движимости, которую приняла на учет с 1 января 2013 года. Исключение – объекты полученные от взаимозависимых лиц. Если ОС монтировала дружественная организация, компания все равно вправе применить льготу – письмо Минфина от 24 ноября 2016 г. № 03-05-05-01/69448, от 24 ноября 2016 г. № 03-05-05-01/69457.

Главное условие для освобождения от налога – компания купила объект у не взаимозависимого лица. Откуда комплектующие и кто собирал объект – не важно.

С 2018 года компании могут лишиться льготы по движимому имуществу.

О поправках 2017 года:

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