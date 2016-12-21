ФНС рассказала о новых кодах в декларации по НДС

ФНС привела новые коды для заполнения декларации по НДС (письмо от 14 декабря 2016 года № СД-4-3/23923).

С 1 октября от НДС освобождены операции по продаже макулатуры и продукции племенного животноводства (лошадей, свиней, коз, птиц, овец и т.д.).

Пока ФНС не поправила порядок заполнения декларации и не добавила новые коды. Но налоговики рекомендует заполнять раздел 7 отчета так: