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Как платить новые взносы с 1 января — пять главных изменений

22 декабря 1880 просмотров

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С 1 января 2017 года контроль за вносами перейдет к ФНС. Как их считать, куда платить и какую отчетность сдавать, сказано в новой главе 34 Налогового кодекса. Она похожа на прежний закон о взносах, но не повторяет его слово в слово.

Мы сверили два документа, а также учли другие поправки. И выделили для вас пять главных изменений по взносам с советами, как избежать ошибок.

Изменение № 1: по суточным применяйте новый лимит

По новым правилам суточные освобождены от взносов в пределах нормы (п. 2 ст. 422 НК РФ):

— 700 руб. в день, если командировка по России;

— 2500 руб. в день, если командировка за границу.

До 1 января суточные не облагаются взносами в сумме, закрепленной в положении о командировках или другом локальном акте (ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ). В 2017 году это правило действует только для взносов на травматизм.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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