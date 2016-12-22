Наши сайты
Новогодние подарки!
Журнал, справочная система и сервисы
№1
Январь

В свежем «Главбухе»

Спецноминации. Кто получил 200 000 рублей, 100 000 рублей и ВИП-версию Системы Главбух

Подписка
Новогодние подарки!
№1

С 2017 года нельзя зачесть взносы между собой

22 декабря 1325 просмотров

Новости по теме

С 2017 года переплату можно зачесть только в пределах одного взноса (п. 1.1 ст. 78 НК РФ). Например, переплату по пенсионным взносам можно направить в счет будущих платежей по этим же взносам.

Зачесть деньги в счет медицинских платежей уже нельзя. Взносы на соцстрах зачесть в счет предстоящих платежей по травматизму также не получится — у этих взносов разные администраторы (ФНС и ФСС).

В 2016 году можно зачесть переплату по взносам в пределах одного фонда. Например, пенсионные взносы зачесть в медицинские. Или взносы на соцстрах во взносы на травматизм.

Еще по теме:



Статьи по теме

Вопросы и ответы по теме

из Журнала по теме



Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Опросы

Где вы взяли свою учетную политику?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний


Вас заинтересует

Кдело 21 декабря 2016 16:00 Неполное рабочее время – 2017

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.