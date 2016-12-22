С 2017 года нельзя зачесть взносы между собой

С 2017 года переплату можно зачесть только в пределах одного взноса (п. 1.1 ст. 78 НК РФ). Например, переплату по пенсионным взносам можно направить в счет будущих платежей по этим же взносам.

Зачесть деньги в счет медицинских платежей уже нельзя. Взносы на соцстрах зачесть в счет предстоящих платежей по травматизму также не получится — у этих взносов разные администраторы (ФНС и ФСС).

В 2016 году можно зачесть переплату по взносам в пределах одного фонда. Например, пенсионные взносы зачесть в медицинские. Или взносы на соцстрах во взносы на травматизм.

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