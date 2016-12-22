ФСС подготовил формы для возмещения пособий в 2017 году

С 2017 года для возмещения пособий компании будут составлять справку-расчет. Также ФСС потребует еще две бумаги – заявление по новой форме и расшифровку расходов. Образцы всех документов фонд привел в письме от 7 декабря 2016 г. № 02-09-11/04-03-27029. Здесь можно посмотреть примеры заполненных бланков >>

Нормативно закрепленной формы заявления, справки и расшифровки нет, есть только требования к их содержанию.

Возмещать расходы на пособие в 2017 году будет по-прежнему ФСС. Компания передаст в фонд заявление, больничные и другие документы. ФСС перечислит деньги на счет или откажет в возмещении.

Если фонд примет решение о возмещении, он отправит его налоговикам. А компания покажет возмещенную сумму в расчете по взносам.

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