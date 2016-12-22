Когда фонд не должен отказать в пособии

Фонд не вправе отказать в пособии, когда ошибки в больничном листе можно исправить. К такому выводу пришли судьи.

Проверяющие из ФСС отказали организации в пособии, поскольку в больничном листе в строке «по какое число» была исправлена дата. Однако Порядок выдачи листков нетрудоспособности (утв. приказом Минздравсоцразвития России от 29 июня 2011 г. № 624н) не запрещает исправлять больничные. В данном случае ошибка была формальной. До того, как чиновники фонда вынесли решение, компания представила верный дубликат. Так что в пособии отказать не могли – определение Верховного суда от 29 ноября 2016 г. № 307-КГ16-15884.

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