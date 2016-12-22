Мы знаем секрет отличного нового года

Дома или на работе, на прогулке или в путешествии – вас должно окружать только самое лучшее! Поэтому, Ваш подарок от «Главбуха» и красивый, и полезный!

До конца декабря вы получаете новогоднюю скидку 2017 руб и 2 месяца подписки в подарок.

Кроме полезного, будет и красивый подарок, а может спортивный или практичный — выбирайте сами.

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Дорогой коллега, поздравляем с наступающим … …новым «Главбухом»! У нас для Вас сюрприз! Скорее выбрать подарок >>

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