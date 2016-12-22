Чтобы исправить 6-НДФЛ за 1 квартал, подайте уточненки за все периоды

Бухгалтер обнаружил, что завысил доход и налог в 6-НДФЛ за I квартал. Тогда придется подать уточненку за этот и все последующие периоды. Так разъяснила ФНС.

Если налоговый агент обнаружил, что в первоначальном расчете допустил ошибку, которая занизила или завысила налог, он обязан внести исправления и подать уточненку (п. 6 ст. 81 Налогового кодекса РФ). Форму 6-НДФЛ составляют нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. Если исправить отчет за 1 квартал, то придется уточнять все последующие отчеты. Это следует из письма ФНС России от 15 декабря 2016 г. № БС-4-11/24062.

Подготовить годовой 6-НДФЛ помогут статьи: