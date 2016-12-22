Минфин объяснил, когда матпомощь можно освободить от НДФЛ

От НДФЛ освобождается матпомощь, которую сотрудник получил в связи со смертью члена семьи (п. 8 ст. 217 НК РФ). Минфин объяснил, облагать ли налогом помощь сотруднику, если умерла его бабушка (письмо от 2 декабря 2016 г. № 03-04-05/71785).

Семейный кодекс говорит, что члены семьи – это супруги, родители и дети, усыновители и усыновленные (статья 2). А близкие родственники – дедушка, бабушка и внуки, родные и сводные братья и сестры (ст. 14 СК РФ).

Минфин привел две ситуации, при которых родственников и близких сотрудника можно считать членами его семьи:

– они связанны взаимными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления.

– они связаны родством или браком, при этом живут вместе и ведут хозяйство.

Финансисты пришли к выводу, что матпомощь сотруднику в связи со смертью его бабушки освобождена от НДФЛ. При условии, что он и бабушка жили вместе и вели хозяйство.

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