В 2017 году новые ставки по налогу на прибыль: как платить авансы за 1 квартал

С 2017 года компании распределяют налог на прибыль между бюджетами по новым ставкам. В федеральный бюджет компании будут платить 3 процента, а в региональный – 17 процентов (п. 1 ст. 284 с 1 января 2017 года). Такой порядок будет действовать до конца 2020 года.

В январе—марте перечисляйте в бюджет те же суммы ежемесячных авансов, которые вы платили в IV квартале 2016 года. Несмотря на то что вы считали эти авансы по ставкам 2 и 18 процентов, пересчитывать их по новым ставкам не нужно. Это подтвердили редакции журнала «Главбух» в Минфине.

Аванс в декларации за I квартал 2017 года распределяйте между бюджетами по новым ставкам — 3 и 17 процентов.

Три примера новых расчетов по налогу на прибыль с 2017 года >>