Тест дня по первичке

Организация может сама утвердить формы первички. Главное, включить в нее все обязательные реквизиты. Какие реквизиты необязательны? Ответить>>>
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Организация может сама утвердить формы первички. Главное, включить в нее все обязательные реквизиты. Какие реквизиты необязательны? Ответить>>>
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