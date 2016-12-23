Тест дня по первичке

Все изменения в законодательстве для бухгалтера

Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Вместо нулевых деклараций за 2016 год можно сдать упрощенную, если:

Нет налогов к уплате Нет выручки Нет налогов к уплате и в 2016 году не было движения денег по счету и кассе Налоги есть, но нечем их платить Не знаю