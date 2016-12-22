Производственный календарь 2017: сколько будем отдыхать в новом году

Последний рабочий день в 2016 году – 30 декабря. Этот день сокращенным не будет, так как стоит он не перед праздником.
Новогодние каникулы начнутся с 31 декабря и закончатся 9 января, в понедельник. В этот день выходим на работу.
Следующие каникулы ждут нас в феврале. Будем отдыхать с 23 по 26 февраля включительно.
Из-за переноса выходных с января, дополнительное время для отдыха появится в мае. Подробности – в производственном календаре на 2017 год, утвержденном Правительством РФ >>
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