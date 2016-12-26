Тест дня по лимиту наличных расчетов

Если превысить лимит наличных расчетов, организацию оштрафуют на 50 000 руб. Какой сейчас лимит? Ответить>>>
Если превысить лимит наличных расчетов, организацию оштрафуют на 50 000 руб. Какой сейчас лимит? Ответить>>>
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