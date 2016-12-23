Последний шанс взять бесплатный доступ к журналу «Главбух»

Знаю, как вы заняты под конец года, поэтому не стала бы отвлекать без особого повода.
Сегодня вам открыли бесплатный доступ к журналу «Главбух». В №24 – итоги уходящего года. В №1 – про все изменения в работе с 1 января. Оформите доступ прямо сейчас, не откладывайте. Такого подарка больше не будет. В таблице – статьи, которые я вам советую прочитать в первую очередь.
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СВЕТЛАНА КОВАЛЕВСКАЯ,
шеф-редактор журнала «Главбух»
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Изменения в работе бухгалтеров
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Отчетность за 2016 год
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Хиты журнала «Главбух»
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Как платить новые взносы с 1 января — пять главных изменений
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Все изменения в вашей работе с 1 января 2017 года в одной таблице
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ФСС разъяснил, как последний раз платить взносы и отчитываться
Дорогой коллега, поздравляем с наступающим …
…новым «Главбухом»! У нас для Вас сюрприз!
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону