Последний шанс взять бесплатный доступ к журналу «Главбух»

Знаю, как вы заняты под конец года, поэтому не стала бы отвлекать без особого повода.

Сегодня вам открыли бесплатный доступ к журналу «Главбух». В №24 – итоги уходящего года. В №1 – про все изменения в работе с 1 января. Оформите доступ прямо сейчас, не откладывайте. Такого подарка больше не будет. В таблице – статьи, которые я вам советую прочитать в первую очередь.





СВЕТЛАНА КОВАЛЕВСКАЯ, шеф-редактор журнала «Главбух»