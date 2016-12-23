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Последний шанс взять бесплатный доступ к журналу «Главбух»

23 декабря 395 просмотров

Знаю, как вы заняты под конец года, поэтому не стала бы отвлекать без особого повода.

Сегодня вам открыли бесплатный доступ к журналу «Главбух». В №24 – итоги уходящего года. В №1 – про все изменения в работе с 1 января. Оформите доступ прямо сейчас, не откладывайте. Такого подарка больше не будет. В таблице – статьи, которые я вам советую прочитать в первую очередь.



СВЕТЛАНА КОВАЛЕВСКАЯ, 

шеф-редактор журнала «Главбух»

Изменения в работе бухгалтеров

Отчетность за 2016 год

Хиты журнала «Главбух»

Как платить новые взносы с 1 января — пять главных изменений

Семь подсказок по сдаче 4-ФСС за 2016 год

Образцы платежек по всем взносам с новыми КБК

Все изменения в вашей работе с 1 января 2017 года в одной таблице

СЗВ-М за декабрь сдавайте по новым правилам

Самые последние КБК по налогам и взносам

Что меняется в пособиях с 1 января, 1 февраля и 1 июля

ФСС разъяснил, как последний раз платить взносы и отчитываться

По-новому отражайте зарплату в 6‑НДФЛ

Что хорошего в поправках '2017

До конца года перепроверьте расчеты с работниками

Заполняйте три новых документа по пособиям

Новая классификация основных средств — как применять вучете

 Краткие советы по сдаче январской отчетности

Две платежки по прибыли, которые нужны с января

Новые лимиты для упрощенки — что с чем сравнивать

Календарь новых сроков отчетности

Три примера новых расчетов по налогу на прибыль

Конституционный суд снизил взносы для предпринимателей

 Проверьте, все ли так в вашей отчетности за январь

Что нам будет, если заплатили взносы на старые КБК

Дорогой коллега, поздравляем с наступающим …

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Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Опросы

Вместо нулевых деклараций за 2016 год можно сдать упрощенную, если:

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