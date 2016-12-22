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Что проверить для последних 4-ФСС и РСВ-1 за 2016 год

22 декабря 530 просмотров

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По итогам 2016 года вы последний раз подаете привычные РСВ-1 и 4-ФСС в фонды. С 1 января 2017 года их больше не будет. 

В Системе Главбух уже опубликована рекомендация, которая поможет вам:

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В рекомендации есть обзор и частых ошибок в расчетах. Вот одна из таких: забывают включить в годовой 4-ФСС пособие, которое начислили в декабре, но еще не выплатили.

Если в декабре 2016 года начислили пособие работнику за счет средств ФСС, вы вправе уменьшить на него взносы к уплате за этот месяц. Отразите это пособие в расчете 4-ФСС за 2016 год, даже если выплатили его в январе. А вот если начислили пособие уже в 2017 году, в отчет за 2016 год его не включайте, даже если в больничном листке вписаны дни болезни в декабре.

Расходы, которые финансирует ФСС, отражайте в отчете на дату, когда их начислили. Ведь выплаты сотрудникам увеличивают базу для взносов на дату, когда их начислили. Поэтому расходы, которые уменьшают эти взносы, признают по тем же правилам. Суммы пособий укажите в 4-ФСС по строке 15 таблицы 1 и строке 15 таблицы 2.

Другие советы, которые помогут вам проверить и сдать годовые РСВ-1 и 4-ФСС, смотрите в рекомендации от Системы Главбух.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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