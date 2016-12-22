ЦБ отозвал лицензии у двух столичных банков

22 декабря Центробанк отозвал лицензии у Межрегионального Клирингово Банка и у Столичной расчетной палаты. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Обе организации нарушали закон об отмывании доходов и проводили сомнительные транзитные операции.
Клиенты Межрегионального Клирингово Банка получат страховое возмещение. С учетом новогодних праздников Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты не позднее 12 января 2017 года.
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