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ЦБ отозвал лицензии у двух столичных банков

22 декабря 1361 просмотр

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22 декабря Центробанк отозвал лицензии у Межрегионального Клирингово Банка и у Столичной расчетной палаты. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Обе организации нарушали закон об отмывании доходов и проводили сомнительные транзитные операции.

Клиенты Межрегионального Клирингово Банка получат страховое возмещение. С учетом новогодних праздников Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты не позднее 12 января 2017 года.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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